Rzeczpospolita: кредитование поляков в мае выросло на огромные 60 процентов
МОСКВА, 5 июл — ПРАЙМ. В мае количество выданных кредитов в Польше увеличилось на 60 процентов, пишет Rzeczpospolita.
Такая кредитная активность должна свидетельствовать о восстановлении экономики и росте потребления, но причина в другом — плохом финансовом положении поляков.
Рост стоимости жизни, высокая инфляция и неопределенная экономическая ситуация негативно влияют на покупательную способность потребителей. Почти половина поляков гораздо чаще, чем год назад, отказываются от покупки определенных товаров.
Жители страны стали обращать пристальное внимание на цены и вес продукции. А также все чаще ходить в дискаунтеры. Поляки охотятся за скидками и более дешевыми предложениями. Здесь им на помощь приходит электронная коммерция, которая разгоняет статистику продаж в кредит.
Интернет-магазины предоставляет отсрочку платежей и кредиты с нулевой процентной ставкой, обычно на небольшие суммы. Именно здесь динамика кредитования в численном выражении самая высокая. При этом в сегменте кредитов на покупку более дорогих товаров наблюдается снижение активности потребителей.
Можно прогнозировать продолжение этих тенденций, поскольку экономическая ситуация в Польше вряд ли в скором времени улучшится.
К тому же впереди выборы, которые неразрывно связаны с "аттракционом обещаний невиданной щедрости". Политики не обращают внимание на предупреждения экономистов о том, что индексация социальных выплат в условиях высокой инфляции — опасно.
https://1prime.ru/News/20230705/841006783.html