МОСКВА, 5 июл — ПРАЙМ. В мае количество выданных кредитов в Польше увеличилось на 60 процентов, пишет Rzeczpospolita. Польша возглавила один из европейских рейтингов, который ей не понравится

Такая кредитная активность должна свидетельствовать о восстановлении экономики и росте потребления, но причина в другом — плохом финансовом положении поляков.

Рост стоимости жизни, высокая инфляция и неопределенная экономическая ситуация негативно влияют на покупательную способность потребителей. Почти половина поляков гораздо чаще, чем год назад, отказываются от покупки определенных товаров.

Жители страны стали обращать пристальное внимание на цены и вес продукции. А также все чаще ходить в дискаунтеры. Поляки охотятся за скидками и более дешевыми предложениями. Здесь им на помощь приходит электронная коммерция, которая разгоняет статистику продаж в кредит. Польша нашла, в чем еще обвинить Россию, пишет СМИ

Интернет-магазины предоставляет отсрочку платежей и кредиты с нулевой процентной ставкой, обычно на небольшие суммы. Именно здесь динамика кредитования в численном выражении самая высокая. При этом в сегменте кредитов на покупку более дорогих товаров наблюдается снижение активности потребителей.

Можно прогнозировать продолжение этих тенденций, поскольку экономическая ситуация в Польше вряд ли в скором времени улучшится.

К тому же впереди выборы, которые неразрывно связаны с "аттракционом обещаний невиданной щедрости". Политики не обращают внимание на предупреждения экономистов о том, что индексация социальных выплат в условиях высокой инфляции — опасно.

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