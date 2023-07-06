МОСКВА, 6 июл — ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Европы в четверг опускаются на фоне негативной макростатистики и ухода трейдеров от риска после публикации протокола заседания Федеральной резервной системы (ФРС) США, свидетельствуют данные торгов. Фондовые индексы Европы снизились в пределах 0,3 процента

По состоянию на 13.54 мск британский индекс FTSE 100 снижался на 1,37% — до 7 340,46 пункта, французский CAC 40 — на 1,8%, до 7 179,24 пункта, немецкий DAX — на 1,17%, до 15 750,35 пункта.

Инвесторы реагируют на статистику по розничным продажам в еврозоне. Так, объем розничных продаж в еврозоне в мае не изменился к апрелю, хотя аналитики ожидали роста на 0,2%. Годовое снижение составило 2,9% вместо ожидаемого уменьшения на 2,7%.

Кроме того, безрисковые настроения поддерживаются данными протокола июньского заседания Федрезерва. В документе говорится, что американский центробанк считает целесообразным дальнейшее повышение учетной ставки в 2023 году из-за высокой инфляции. Перспективы дальнейшего монетарного ужесточения усилили опасения по поводу возможной рецессии.

В то же время несколько поддерживает немецкий DAX статистика из Германии. Так, промышленные заказы в стране в мае в месячном выражении увеличились на 6,4% при прогнозе роста на 1,2%.