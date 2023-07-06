ВЕНА, 6 июл — ПРАЙМ. Египет считает экспорт СПГ в Европу приоритетом, имеет 4 миллиона тонн дополнительных мощностей и готов поставлять в регион ещё больше газа, сообщил министр нефти Египта Тарек аль-Мулла. Япония ведет переговоры о закупке СПГ у Катара

"Мы экспортируем СПГ в Европу, это приоритет. У нас много запасных мощностей, суммарные мощности составляют 12 миллионов тонн, в прошлом году мы произвели 8 миллионов тонн и всё ещё имеем 4 миллиона тонн дополнительных мощностей. Мы можем поставлять больше газа в Европу или в другие регионы мира", – сказал министр в кулуарах 8-го Международного семинара ОПЕК.

Египет, как следует из расчетов РИА Новости на основе данных Евростата, стал пятым крупнейшим продавцом СПГ в Евросоюз. Регион в 2022 году увеличил у него закупки в денежном выражении в десять раз, до 4,8 миллиарда евро.