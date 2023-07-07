МОСКВА, 7 июл — ПРАЙМ. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России перевыполнила план по доходам в 2022 году на 251%, расходы составили почти 100% от плана, следует из отчета Счетной палаты по итогам проверки исполнения бюджета за прошлый год ведомством. ФАС возбудила дело в отношении "Почта банка"

"Кассовое исполнение федерального бюджета по доходам за 2022 год по ФАС России (по данным формы по ОКУД 0503164) составило 7 505 404,00 тыс. рублей, или 251,3% от первоначального прогноза (2 986 605,70 тысяч рублей) и 103,88% от уточненного прогноза доходов на 26 апреля 2022 года (7 224 688,20 тысяч рублей)", — сообщает контрольное ведомство.

Как уточняют аудиторы, наибольшие суммы поступлений средств по администрируемый ФАС России доходам приходятся на административные штрафы за злоупотребление доминирующим положением на товарном рынке — 2,845 миллиардов рублей (648,6% от первоначального прогноза), за административные штрафы за заключение ограничивающего конкуренцию соглашения, осуществление ограничивающих конкуренцию согласованных действий, координацию экономической деятельности — 1,628 миллиарда рублей (213,1% от первоначального прогноза).

Счетная палата сообщает, что также в 2022 году поступили денежные средства по штрафам, вынесенным в предшествующих периодах (штрафы за нарушение правил (порядка обеспечения) недискриминационного доступа, порядка подключения (технологического присоединения) в размере 1,362 миллиарда рублей (331,62% от первоначального прогноза), а также иные штрафы, неустойки, пени в размере 549,5 миллиона рублей (522,6% от первоначального прогноза).

Также, по данным аудиторов, в 2022 году были зафиксированы прочие доходы от компенсации затрат федерального бюджета в размере 283,314 миллиона рублей (3 903,26% от первоначального прогноза), за счет возврата средств в доход бюджета в размере 281,3 миллиона рублей по госконтракту.

"Расходы составили 6,8 миллиарда рублей или 99,1% от доведенных лимитов бюджетных обязательств. Расходы на реализацию мероприятий госпрограммы "Экономическое развитие и инновационная экономика", соисполнителем которой является ФАС, исполнены в сумме 4,97 миллиарда рублей (почти 100% от доведенных лимитов бюджетных обязательств по Госпрограмме за 2022 год)", — сообщает контрольное ведомство.