Счетная палата: ФАС перевыполнила план по доходам за 2022 год на 251 процент
МОСКВА, 7 июл — ПРАЙМ. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России перевыполнила план по доходам в 2022 году на 251%, расходы составили почти 100% от плана, следует из отчета Счетной палаты по итогам проверки исполнения бюджета за прошлый год ведомством.
"Кассовое исполнение федерального бюджета по доходам за 2022 год по ФАС России (по данным формы по ОКУД 0503164) составило 7 505 404,00 тыс. рублей, или 251,3% от первоначального прогноза (2 986 605,70 тысяч рублей) и 103,88% от уточненного прогноза доходов на 26 апреля 2022 года (7 224 688,20 тысяч рублей)", — сообщает контрольное ведомство.
Как уточняют аудиторы, наибольшие суммы поступлений средств по администрируемый ФАС России доходам приходятся на административные штрафы за злоупотребление доминирующим положением на товарном рынке — 2,845 миллиардов рублей (648,6% от первоначального прогноза), за административные штрафы за заключение ограничивающего конкуренцию соглашения, осуществление ограничивающих конкуренцию согласованных действий, координацию экономической деятельности — 1,628 миллиарда рублей (213,1% от первоначального прогноза).
Счетная палата сообщает, что также в 2022 году поступили денежные средства по штрафам, вынесенным в предшествующих периодах (штрафы за нарушение правил (порядка обеспечения) недискриминационного доступа, порядка подключения (технологического присоединения) в размере 1,362 миллиарда рублей (331,62% от первоначального прогноза), а также иные штрафы, неустойки, пени в размере 549,5 миллиона рублей (522,6% от первоначального прогноза).
Также, по данным аудиторов, в 2022 году были зафиксированы прочие доходы от компенсации затрат федерального бюджета в размере 283,314 миллиона рублей (3 903,26% от первоначального прогноза), за счет возврата средств в доход бюджета в размере 281,3 миллиона рублей по госконтракту.
"Расходы составили 6,8 миллиарда рублей или 99,1% от доведенных лимитов бюджетных обязательств. Расходы на реализацию мероприятий госпрограммы "Экономическое развитие и инновационная экономика", соисполнителем которой является ФАС, исполнены в сумме 4,97 миллиарда рублей (почти 100% от доведенных лимитов бюджетных обязательств по Госпрограмме за 2022 год)", — сообщает контрольное ведомство.
https://1prime.ru/News/20230707/841023276.html