МОСКВА, 7 июл — ПРАЙМ. Если в результате фальсификаций на осенних выборах в Польше выиграет "Право и Справедливость" (ПиС), стране грозит гражданская война, заявил в интервью Wprost бывший президент Польши Лех Валенса. СМИ: Россия наносит по Польше удар

Он рассказал, каким видит будущее Ярослава Качиньского и почему он поддерживает лидера оппозиционной партии Дональда Туска.

Недавно Канцелярия премьер-министра опубликовала фотографию с заседания Совета министров, на которой рядом с Матеушем Моравецким сидит Ярослав Качиньский. Оппозиция утверждает, что эта беспрецедентная ситуация и путаница во власти.

"Зачем нужен премьер-министр, если бразды правления находятся в руках вице-премьера?" — задался вопросом Валенса.

Экс-президент считает, что у Качиньского сегодня есть мотивация для того, чтобы начинать принимать решения. Он знает, что после выборов его ждет тюрьма, поэтому он пытается спастись. Пытается консолидировать сторонников, держать все под контролем и мгновенно реагировать. Польша нашла, в чем еще обвинить Россию, пишет СМИ

Но ему не удастся выкрутиться — доказательств преступлений так много, что не будет такого места, где ему удастся спрятаться.

"Мне просто интересно, на что он может пойти, чтобы оттянуть этот момент? Я боюсь, что осенние выборы не будут честными. Результаты можно фальсифицировать, исказить, ими можно манипулировать. Мы должны подготовиться к самым худшим сценариям. Я считаю, что нам грозит гражданская война — эти люди на это способны. Они уже пытались это сделать в мое время, но я был настолько силен, что разрушил их планы», — заметил Валенса.

Если ПиС будут унижать людей, не слушать народ, плевать на него — именно этим все и закончится (гражданской войной и пролитием крови. — Прим. ред.). Это заставит поляков выйти на улицу. "Если у нас, у нашего общества, не будет другого выхода, нам ничего не останется, кроме как взяться за булыжники. Я уже давно говорю об этом, некоторым мои слова не нравятся, но это правда», — утверждает он. Польша возглавила один из европейских рейтингов, который ей не понравится

Валенса не скрывает, что хочет драки и смены поколений. "Я не сказал это в своей речи на Марше 4 июня, которая должна была послужить руководством к действию. Я в основном "якал", но я хотел таким образом сказать о том, что может произойти или уже произошло. Они восприняли это по-другому, они думали, что я выставляю себя героем", — продолжил экс-глава страны. Это неправда, но так думает современное поколение. Оно решает проблемы, но не думает о том, откуда они взялись. Они устраняют последствия, но не устраняют причины, заключает он.

При этом он добавил, что с самого начала ставил и будет ставить на кандидата Дональда Туска. "Я отдаю ему дань уважения, и ему благодарен. Пусть он делает свое дело, он лучше чувствует дух времени", — заключил Валенса.

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