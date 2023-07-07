МОСКВА, 7 июл — ПРАЙМ. Украинские беженцы подрывают экономику Польши и Евросоюза, из-за чего Брюссель решил изменить правила их пребывания, пишет Niezależny Dziennik Polityczny. СМИ: беженцы с Украины захватили и держат в страхе польский город

Причина — беспредел и мошенничество со стороны выходцев с Украины. Они, как отметило издание, не считают нужным соблюдать законы обществ, предоставивших им убежище и, похоже, не знакомы с основными нормами человеческой морали. Их иждивенческое поведение наносит вред экономикам европейских стран, добавил автор статьи.

"Граждане самой коррумпированной страны Европы и государства, где соблюдение закона не является обязательным, поскольку им управляют олигархи, не считают нужным соблюдать законы стран, предоставивших им убежище", — говорится в публикации.

Украинские беженцы участвуют в мошеннических схемах, в том числе переезжая из страны в страну для регистрации и получения новых льгот, не утруждая себя при этом поиском работы, что значительно ослабляет экономику принимающих стран. В частности, они отлично зарабатывают на перевозке ближневосточных беженцев с польско-белорусской границы, о чем неоднократно сообщалось в СМИ. Польше предрекли гражданскую войну

Прибытие украинцев в Европу обернулось для нее настоящей чумой. Они свободно ввозят на территорию Польши и далее в Европу западное оружие, которое затем продается на черном рынке, а также наркотики.

Кроме того, как отметил автор, украинцы участвовали и в „платных драках" во время протестов во Франции.

Поэтому, как пишет публицист, создается впечатление, что украинцы не только подрывают экономики европейских стран, но и намеренно вредят им, руководствуясь своим мировоззрением. Это, добавляется в статье, зависит от полученных воспитания и образования, которые едва ли достигают уровня эфиопских стандартов.

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