С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 июл — ПРАЙМ. Пузырь на рынке ипотеки России не сформировался, но есть ценовые дисбалансы, разрыв цен между первичным и вторичным сегментом достигает 60% в некоторых регионах, сообщила директор департамента финансовой стабильности регулятора Елизавета Данилова. Сельская ипотека-2003: условия и нюансы программы, как получить заем

"Когда заходит речь про ипотеку, то часто обсуждается это в контексте пузыря… Все-таки, наверное, вряд ли можно говорить, что он у нас сформирован, но что явно обращает на себя внимание – это разрыв цен между первичным и вторичным сегментом", — сказала она, выступая на финансовом конгрессе ЦБ.

По ее словам, эта разница росла, начиная с 2020 года отчасти на фоне реализации льготной программы ипотеки. А в 2022 году разрыв цен достиг пика. "Сейчас он 40%, а в некоторых регионах, в Московской области, например, до 60% эта разница. Таким образом, какие-то дисбалансы ценовые есть",- добавила она.

Финансовый конгресс Банка России проходит 6-7 июля в Санкт-Петербурге. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером конгресса.