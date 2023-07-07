С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 июл — ПРАЙМ. Мировая экономика сейчас сталкивается с тремя важными трендами: остро стоит проблема старения и уменьшения населения, происходит усиление роли климатической повестки, а также все чаще учитываются интересы безопасности в экономической политике, считает первый зампред ЦБ Ксения Юдаева. Мировая экономика находится в состоянии турбулентности, заявил Мишустин

"Демография — это проблема для всего мира, для нашей страны, остро стоящая. Мы все еще привыкли мыслить себя в мире, в котором население растет и является достаточно молодым. Осознавать себя в мире, где население не растет, мне кажется, полностью мы это не осознали", — сказала Юдаева в кулуарах Финансового конгресса ЦБ.

Другим трендом она назвала растущую важность климатической повестки для мировой экономики. "Мне кажется, мы ее недооцениваем. Нам всем кажется, что от нефти и газа никто не откажется никогда. Я помню, как мы все считали, что сланцевая нефть никогда не станет конкурентом несланцевой. Так и было несколько лет, пока не стала. Я бы не недооценивала эту повестку", — добавила она.

Наконец, третьим трендом Юдаева назвала учет интересов национальной безопасности в экономической политике, когда страны начинают делиться на блоки, что меняет глобальный экономический ландшафт и может привести к фрагментации мировой экономики и финрынка.

Ранее в пятницу Юдаева заявила, что разделение мира на экономические блоки приведет к росту процентных ставок центральных банков, поскольку такая структура будет стимулировать больший спрос на инвестиции и государственный долг.