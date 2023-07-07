Антониу Гутерреш заявил о важности зерновой сделки в борьбе за продовольственную безопасность
ООН, 7 июл — ПРАЙМ. Генсек ООН Антониу Гутерреш заявил о важной роли зерновой сделки в борьбе за продовольственную безопасность, говорится в комментарии заместителя его официального представителя Фархана Хака.
Черноморская зерновая инициатива истекает 17 июля.
"Генеральный секретарь отмечает незаменимую роль, которую продолжает играть экспорт продовольствия и удобрений из Российской Федерации и c Украины для глобальной продовольственной безопасности. Он подтверждает важность полной и продолжительной имплементации соглашений, подписанных в Стамбуле в июле 2022 года", — указал Хак.
По его словам, соглашения способствуют устойчивому снижению мировых цен на продукты питания, которые в настоящее время более чем на 23% ниже рекордных максимумов, достигнутых в марте прошлого года.
"Генеральный секретарь и его команда по-прежнему полностью привержены развитию уже достигнутого прогресса и находятся в постоянном контакте с широким кругом игроков в этом отношении", — добавил Хак.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил 5 июля, что Россия своевременно объявит о своем решении по зерновой сделке. При этом он напомнил, что часть договоренностей, которая касается России, до сих пор не выполнена, поэтому в настоящий момент оснований для продления сделки не усматривается.
Ранее в МИД РФ отметили, что Россия продолжает добросовестно и ответственно подходить к своим обязательствам как сторона Черноморской инициативы и прилагает необходимые усилия в строгом соответствии с правилами процедуры, чтобы все участвующие в ней суда смогли успешно завершить свою миссию и выйти из Черного моря до окончания срока действия сделки.
Позднее замглавы МИД России Сергей Вершинин в ходе телефонного разговора с замглавы МИД Турции Бураком Акчапаром подчеркнул сугубо коммерческий характер зерновой сделки, далекий от заявленных гуманитарных целей помощи Африке.
https://1prime.ru/News/20230707/841031356.html