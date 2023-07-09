КРАСНОДАР, 9 июл — ПРАЙМ. В очереди на Крымский мост со стороны Краснодарского края находятся 450 автомобилей, время ожидания может составить более двух часов, со стороны Крыма досмотра ждут 260 машин, говорится в оперативном телеграм-канале, сообщающем о ситуации на автоподходах к Крымскому мосту и подготовке к досмотру. В Минобороны Украины признали, что устроили взрыв на Крымском мосту

Днем в воскресенье глава Крыма Сергей Аксенов информировал, что в районе Керчи силами ПВО сбита крылатая ракета, повреждений и пострадавших нет. Движение автотранспорта на Крымском мосту было возобновлено.

"13.30. В очереди со стороны Тамани находятся 450 транспортных средств. Время ожидания — более двух часов. Со стороны Керчи в очереди находятся 260 транспортных средств. Время ожидания — около 1,5 часа", — говорится в сообщении.

С начала июля перед въездом на Крымский мост со стороны Краснодарского края скапливалась большая пробка. В понедельник она растянулась до 13 километров, но к утру вторника уменьшилась до четырех километров. Очереди были связаны с увеличением количества машин и подлежащего досмотру багажа. Минтранс отмечал, что открыты дополнительные пункты досмотра.

Крымский мост открыт для проезда легкового автотранспорта и туристических автобусов, все грузовые автомобили проезжают в Крым и обратно либо с помощью Керченской паромной переправы, либо сухопутным маршрутом через Херсонскую, Запорожскую области и ДНР.