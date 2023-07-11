Госдума обсудит законопроект об исполнении федерального бюджета России за 2022 год
МОСКВА, 11 июл — ПРАЙМ. Госдума во вторник рассмотрит законопроект об исполнении федерального бюджета за 2022 год, который депутатам представит министр финансов РФ Антон Силуанов.
Документ предусматривает утверждение отчета об исполнении федерального бюджета за прошлый год по доходам в сумме 27,824 триллиона рублей, по расходам – 31,119 триллиона рублей. Таким образом, бюджет исполнен с дефицитом 3,295 триллиона рублей, или 2,1% ВВП. А ненефтегазовый дефицит бюджета по итогам 2022 года составил 9,7% ВВП.
При этом доля нефтегазовых доходов по отношению к ВВП по сравнению с 2021 годом увеличилась на 0,8 процентных пункта, а доля ненефтегазовых доходов, наоборот, снизилась на 1,4 п.п. Увеличение поступления нефтегазовых доходов связано главным образом со сложившимися в прошлом году высокими ценами на нефть и газ, а также отдельными изменениями законодательства в нефтегазовой сфере, в том числе разовым повышением НДПИ на газ в период с сентября по ноябрь 2022 года.
Исполнение национальных проектов по итогам 2022 года составило около 3,269 триллиона рублей, или 98,7% от уточненной сводной бюджетной росписи. А объем Фонда национального благосостояния на 1 января 2023 года составил около 10,435 триллиона рублей, за год сократившись на 3,13 триллиона. Объем государственного долга РФ за прошлый год увеличился на 1,897 триллиона рублей — до 22,819 триллиона, при этом доля внешнего долга в общем объеме госдолга уменьшилась с 21,2% до 17,7%, а внутреннего — увеличилась с 78,8% до 82,3%.
Госдума также рассмотрит законопроекты об исполнении бюджетов Пенсионного фонда РФ, Фонда социального страхования РФ и Федерального фонда обязательного медицинского страхования за 2022 год.
https://1prime.ru/News/20230711/841046535.html