МОСКВА, 11 июл — ПРАЙМ. Госдума во вторник рассмотрит законопроект об исполнении федерального бюджета за 2022 год, который депутатам представит министр финансов РФ Антон Силуанов. В Госдуме предложили расширить антимонопольное регулирование

Документ предусматривает утверждение отчета об исполнении федерального бюджета за прошлый год по доходам в сумме 27,824 триллиона рублей, по расходам – 31,119 триллиона рублей. Таким образом, бюджет исполнен с дефицитом 3,295 триллиона рублей, или 2,1% ВВП. А ненефтегазовый дефицит бюджета по итогам 2022 года составил 9,7% ВВП.

При этом доля нефтегазовых доходов по отношению к ВВП по сравнению с 2021 годом увеличилась на 0,8 процентных пункта, а доля ненефтегазовых доходов, наоборот, снизилась на 1,4 п.п. Увеличение поступления нефтегазовых доходов связано главным образом со сложившимися в прошлом году высокими ценами на нефть и газ, а также отдельными изменениями законодательства в нефтегазовой сфере, в том числе разовым повышением НДПИ на газ в период с сентября по ноябрь 2022 года.

Исполнение национальных проектов по итогам 2022 года составило около 3,269 триллиона рублей, или 98,7% от уточненной сводной бюджетной росписи. А объем Фонда национального благосостояния на 1 января 2023 года составил около 10,435 триллиона рублей, за год сократившись на 3,13 триллиона. Объем государственного долга РФ за прошлый год увеличился на 1,897 триллиона рублей — до 22,819 триллиона, при этом доля внешнего долга в общем объеме госдолга уменьшилась с 21,2% до 17,7%, а внутреннего — увеличилась с 78,8% до 82,3%.

Госдума также рассмотрит законопроекты об исполнении бюджетов Пенсионного фонда РФ, Фонда социального страхования РФ и Федерального фонда обязательного медицинского страхования за 2022 год.