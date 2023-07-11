МОСКВА, 11 июл — ПРАЙМ. Китай внимательно следит за открывающимся во вторник в Вильнюсе саммитом НАТО, поскольку повестка встречи лидеров стран Североатлантического альянса теперь непосредственно касается не только интересов Европы, но и Азиатско-Тихоокеанского региона, китайские СМИ сходятся во мнении, что США продолжат подталкивать союзников к расширению, более активным действиям в Азии, что усугубит напряженность в регионе и усилит агрессивность НАТО. Посол рассказал о каналах связи между Россией и НАТО

Саммит НАТО пройдет 11-12 июля, на него соберутся лидеры всех стран альянса, включая президента США Джо Байдена. Ранее советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан заявил, что Украина не станет членом НАТО на предстоящем саммите альянса в Вильнюсе. Генсек НАТО Йенс Столтенберг 19 июня заявил, что на саммите в Вильнюсе и при подготовке к нему союзники не обсуждают формальное приглашение Украины, а проводят консультации о том, какие решения сделают Киев ближе к вступлению в альянс.

УГРОЗА ДВИЖЕНИЯ НАТО В АТР

Государственное китайское издание Global Times акцентировало внимание на том, что повестка саммита будет включать как минимум три важных пункта: украинский вопрос, вступление в альянс Швеции и варианты участия НАТО в делах АТР для решения проблем, связанных с подъемом Китая.

Члены НАТО, указывает издание, имеют разногласия по этим трем вопросам, которые сами по себе в очередной раз подчеркивают агрессивность НАТО, при этом все больше членов альянса стремятся к его расширению, в том числе в АТР, о чем свидетельствует обсуждение вопроса об открытии офиса НАТО в Японии.

"Расширение НАТО — неотъемлемая потребность западной цивилизации, движимая ее внутренними импульсами. Без экспансии западная цивилизация не имела бы своего нынешнего доминирования в различных областях, включая экономику, финансы, культуру и науку", — указали авторы статьи.

Также отмечается, что, если НАТО, как военная организация, сохранит импульс расширения и будет строить свою безопасность на расширении, то "будущий миропорядок столкнется с более интенсивными конфликтами, а ситуация с безопасностью в АТР станет более конфронтационной".

Все это, считают в газете, сделает недостижимым баланс, к которому стремятся страны АТР, а вызванные прошлыми колониальными вторжениями в регион западных держав проблемы, связанные с традиционными, религиозными и этническими конфликтами, будут сохраняться и могут возродиться.

"НАТО как военная организация ведет западную цивилизацию по ложному и опасному пути. В результате западная цивилизация может столкнуться с беспрецедентными неудачами в наиболее динамичном с экономической точки зрения регионе мира из-за проникновения НАТО в Азиатско-Тихоокеанский регион", — указали в Global Times.

МИР ТРЕБУЕТ ПОЗИТИВНЫХ СИГНАЛОВ

Газета China Daily в редакционной статье, посвященной предстоящему саммиту, отмечает, что мир ждет от лидеров стран НАТО позитивный сигнал о намерении альянса способствовать урегулированию разногласий, снижению напряженности и урегулированию кризиса на Украине, а не просто заявления, что НАТО будет безоговорочно следовать за Вашингтоном, получая возможность начать самоутверждаться в Азии.

Отмечается, что вместо мыслей об открытии офиса в Японии, лидеры стран альянса должны сосредоточиться на происходящем в Европе и использовать саммит как возможность выработать соглашение о смене одностороннего подхода военной поддержки на согласованную позицию по содействию мирным переговорам, даже если это и раздражает президента США.

"Они должны признать, что решение Вашингтона отправить кассетные боеприпасы на Украину показывает, что жажда войны у США не ослабевает", — добавили авторы статьи.

ПЛАНЫ И ШАНСЫ

Издание Shanghai Observer в преддверии саммита опубликовало аналитический материал, где своим прогнозами о предстоящей встрече в Вильнюсе поделился младший научный сотрудник Института международных исследований Шанхайской академии социальных наук Янь Сяосяо. По его мнению, саммит будет посвящен трем основным вопросам, в частности, новому плану военных и оборонительных действий, вступлению в альянс новых членов и осуществление "индо-тихоокеанского" стратегического сдвига НАТО, к которому альянс активно подталкивают США.

По его словам, так как на фоне украинского конфликта многие страны альянса выполнили требование о доведении военных расходов до 2% ВВП, весьма вероятно, что НАТО запустит план дальнейшего увеличения обязательств стран-членов по военным расходам, чтобы укрепить сплоченность в области разработок и закупок вооружений, а также военного сотрудничества.

Касательно новых членов НАТО, Янь Сяосяо считает вероятным, что на этом саммите может быть утверждено полноправное членство Швеции или же окончательно подтверждены сроки ее вступления в альянс.

Вместе с тем он отметил, что вопрос присоединение Украины к организации довольно чувствителен, так как НАТО по сути является военным союзом, члены которого связаны коллективными обязательствами, поэтому присоединение к альянсу Украины может привести к военному конфликту между НАТО и Россией.

"Очевидно, что США, Германия и другие страны всегда всячески стараются избегать прямых военных конфликтов между НАТО и Россией", — указал эксперт, добавив, что по итогам саммита Украине предоставят какие-то политические обязательства или дорожную карту по вступлению в НАТО, чтобы продемонстрировать поддержку Киева альянсом.

"Даже, если Украина в конце концов сможет вступить в НАТО, ей предстоит пройти через более сложный процесс, а вероятность быстрого вступления в НАТО посредством этого саммита чрезвычайно мала", — отметил он.

На активное обсуждение роли НАТО в АТР указывает тот факт, что на саммит приглашены Австралия, Новая Зеландия, Япония и Южная Корея.

"Приглашение этих стран АТР к участию в саммите можно рассматривать как продолжение инициативы США по включению НАТО в стратегическое соревнование Штатов с Китаем, что еще больше укрепит политические и стратегические связи этих государств с альянсом", — отметил Янь Сяосяо.

НЕВЫУЧЕННЫЕ УРОКИ

Газета China Daily публикует мнение директора шведского аналитического центра Transnational Foundation for Peace and Future Research Яна Оберга, который в своей статье для газеты отмечает, что практически ровно 26 лет назад во время саммита НАТО 8-9 июля 1997 года в Мадриде был одобрен подписанный в мае того же года Основополагающий акт о взаимных отношениях, сотрудничестве и безопасности между РФ и НАТО.

При этом Оберг подчеркивает, что США никогда и не думали сделать Россию равным партнером, поскольку, независимо от того, что беспокоит РФ, США и НАТО всегда стремились продвигать свои собственные интересы.

"То, что мы знаем о предстоящем саммите в Вильнюсе, пока никак не указывает на то, что НАТО извлекла какие-либо уроки или переосмыслила свою политику в свете возросшей за последнюю четверть века озабоченности России, не говоря уже о российско-украинском конфликте", — говорится в статье.

Автор также указывает, что в западных СМИ никогда не поднималась тема о расширении НАТО и о том, что организация практически каждый день нарушает положения своего же учредительного договора. Оберг заявил, что договор во многом является копией Устава ООН, к которому добавлена статья 5 о коллективной обороне, означающая, что нападение на одного из членов НАТО будет рассматриваться как нападение на всех членов НАТО.

Договор, подчеркивает он, носит ярко выраженный оборонительный характер, однако агрессивный и провокационный, а вовсе не "оборонительный" альянс нарушает этот самый договор с 1999 года, когда он проводил операции на территории бывшей Югославии.

"То, что мы видим, — это безудержный милитаризм, который "не заботится" о другой стороне или о последствиях своей собственной провокационной политики, лишенной сочувствия, благоразумия и государственной мудрости", — указывает автор.