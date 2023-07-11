МОСКВА, 11 июл — ПРАЙМ. Индия продолжает работать с Россией, несмотря на готовность сотрудничать с США, пишет Reuters. И нашим, и вашим: почему союзник России поехал в США

Издание напомнило, что Нью-Дели закупает у Вашингтона оружие на миллиарды долларов, но он это делает не ради ухода от российского оборонного сектора, а ради развития собственной военной промышленности. При этом, Индия — крупнейший импортер оружия в мире, но почти во всех ее закупках есть пункт о совместном производстве или передаче технологий. Конфликт на Украине заставил Индию сместить акценты на собственное производство и диверсифицировать импорт.

"За последние 20 лет Индия закупила оружия на сумму более 60 миллиардов долларов, из которых почти 39 пришлось на Россию", — добавляется в публикации.

Индия, как напомнил аналитик Rand Corporation Дерек Гроссман, входит в QUAD (в котором состоят США, Япония и Австралия), что способствует укреплению связей с Западом, но никак не отменяет ее многолетние контакты с Россией. По его мнению, если Нью-Дели и откажется сотрудничества с Москвой, то Вашингтон все равно будет осторожен в вопросе передачи своих технологий, чтобы они не попали каким-то образом к России.

Нью-Дели не будет отказываться от работы с Москвой, несмотря на укрепление связей с Вашингтоном, заключил Reuters.