МОСКВА, 11 июл — ПРАЙМ. Находкинский морской торговый порт занялся перевалкой импортных контейнеров в рамках соглашения с "РЖД Бизнес Актив", сообщает Находкинский МТП. В РЖД рассказали о планах увеличить пропускную способность к портам юга

"Находкинский МТП начал осуществлять перевалку импортных контейнеров. Соответствующее соглашение было подписано с контейнерным оператором "РЖД Бизнес Актив". 11 июля в Находкинском МТП состоялась разгрузка первого контейнерного судна… было выгружено 55 сорокафутовых контейнеров, что соответствует 110 TEU", — говорится в сообщении.

"Следуя поручению президента РФ по развитию логистических маршрутов через дальневосточные морские порты, мы приняли решение открыть направление по перевалке импортных контейнеров. Были получены все необходимые разрешения со стороны РЖД и таможенных служб, подготовлена инфраструктура порта и оборудование", — сказал гендиректор Находкинского МТП Владимир Григорьев, слова которого приведены в релизе.

Находкинский морской торговый порт – одна из крупнейших стивидорных компаний на Дальнем Востоке России. Порт расположен в восточной части залива Петра Великого, в бухте Находка. Порт соединен с любой точкой Евроазиатского континента Транс-Сибирской железнодорожной магистралью, обслуживающей грузопоток Азия-Европа-Азия. Возможности порта позволяют выгружать до 612 вагонов с разными грузами в сутки. Складские площади составляют более 300 тысяч кв. метров.