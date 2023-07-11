МОСКВА, 11 июл — ПРАЙМ. Западные санкции разрушили систему мировой торговли и привели к росту инфляции, заявил глава ВТБ Андрей Костин на встрече с российским президентом Владимиром Путиным. Костин заявил о крупнейшем с 2008 года банковском кризисе в США

По его словам, действия Запада привели к росту инфляции, но российский банковский сектор чувствует себя надежно, а рестрикции позволили ему выработать иммунитет. При этом, он полагает, что каких-либо проблем из-за глобальных событий не будет.

"Те санкции, который применил Запад в отношении России, по существу, разрушили систему мировой торговли и привели к росту инфляции, а попытки Запада решать это стандартными способами привели к обесцениванию банковских активов, и в итоге мы имеем то, что имеем", — добавил банкир.

При этом он отметил, что ВТБ понес определенные убытки в прошлом году за счет того, что у группы "просто забрали собственность".