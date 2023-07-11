Санкции Запада разрушили систему мировой торговли, заявил Костин
Глава ВТБ Костин: западные санкции разрушили систему мировой торговли
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МОСКВА, 11 июл — ПРАЙМ. Западные санкции разрушили систему мировой торговли и привели к росту инфляции, заявил глава ВТБ Андрей Костин на встрече с российским президентом Владимиром Путиным.
По его словам, действия Запада привели к росту инфляции, но российский банковский сектор чувствует себя надежно, а рестрикции позволили ему выработать иммунитет. При этом, он полагает, что каких-либо проблем из-за глобальных событий не будет.
"Те санкции, который применил Запад в отношении России, по существу, разрушили систему мировой торговли и привели к росту инфляции, а попытки Запада решать это стандартными способами привели к обесцениванию банковских активов, и в итоге мы имеем то, что имеем", — добавил банкир.
При этом он отметил, что ВТБ понес определенные убытки в прошлом году за счет того, что у группы "просто забрали собственность".
https://1prime.ru/News/20230711/841052734.html
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