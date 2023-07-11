Костин заявил о крупнейшем с 2008 года банковском кризисе в США
Глава ВТБ Костин заявил о крупнейшем с 2008 года банковском кризисе в США
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МОСКВА, 11 июл — ПРАЙМ. В США разворачивается крупнейший с 2008 года банковский кризис, сказал во время встречи с президентом Владимиром Путиным глава ВТБ Андрей Костин.
"Вы смотрите, что происходит сейчас в Соединенных Штатах: фактически крупнейший финансовый банковский кризис с 2008 года, и он уже распространяется на Европу", — заявил он.
В США и Евросоюзе после краха нескольких крупных банков растут опасения нового банковского кризиса. Вкладчики выводят деньги из финансовых организаций, кроме того, есть проблемы и с обслуживанием кредитов.
https://1prime.ru/News/20230711/841052866.html
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