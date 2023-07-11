ЦЮРИХ, 11 июл — ПРАЙМ. ФРГ заявила, что на данный момент причастность какого-либо государства или государственного субъекта к терактам на "Северных потоках" установить невозможно, свидетельствует в письме, распространенном постоянными представительствами трех стран при ООН. Французский экономист допустил причастность США к ЧП на "Северных потоках"

Документ о позиции Дании, Швеции и ФРГ опубликован в Twitter датского МИД в преддверии заседания Совета безопасности ООН, запрошенного Россией по проблеме диверсий на трубопроводах "Северный поток 1" и "Северный поток 2". Заседание пройдет во вторник.

"На данный момент невозможно достоверно установить личности преступников и их мотивы, особенно в отношении вопроса о том, руководило ли этим инцидентом государство или государственный субъект", — говорится в части письма, где изложены выводы немецкого следствия.

Также в письме написано, что в ходе продолжающегося расследования станет известной вся информация, проясняющая этот вопрос.