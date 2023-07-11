МОСКВА, 11 июл — ПРАЙМ. Вступление Ирана в Шанхайскую организацию сотрудничества (ШОС) стало для Китая еще одним поводом для радости, пишет Yahoo News Japan. Девятый друг России и Китая: зачем Ирану ШОС и кто от этого выиграет

Расширение за счет "заклятого врага США" усилило в блоке антиамериканские настроения, говорится в публикации.

Индия, как напомнило издание, вступила в ШОС в 2017 году при содействии председателя КНР Си Цзинпина и российского президента Владимира Путина. Одновременно с этим к альянсу присоединился и Пакистан, с котором Нью-Дели конфликтовал. "Тем не менее положение Дели было относительно стабильным до тех пор, пока США не обратились к премьер-министру Моди (Наренде. — Прим. ред.) и не попытались привлечь Индию на сторону Запада", — отметил автор статьи, напомнив о том, что Индия покупала у России вооружение.

Публицист напомнил, что тогда помощник на тот момент американского президента Дональда Трампа Джон Болтон предложил Индии покупать оружие у них, если в случае конфликта с Пакистаном в Совете Безопасности ООН США используют свое право вето в пользу Индии. После этого Нью-Дели начал покупать американское вооружение.

Сейчас же Моди хочет сохранить нейтралитет между Западом и Востоком. Вступление Ирана в ШОС усилит антиамериканский и антизападный характер организации, что осложнит положение Индии. Членство Ирана в ШОС увеличит поставки энергоносителей из России и Ирана

При этом, для Китая попытки Нью-Дели балансировать между Россией и США не играют такой важной роли, а вот присоединение Тегерана к альянсу, наоборот, лишь обрадовало его. Восстановление отношений между Ираном и Саудовской Аравией запустило "эффект домино". Страны-участницы ОПЕК+ (ОАЭ, Саудовская Аравия и другие) стали партнерами ШОС по диалогу. Кроме того, Эр-Рияд пытается заключить сделки в юанях, уходя от доллара. Еще один важный момент: государства на Востоке все чаще предлагают вести торговлю в собственной валюте, валютах БРИКС или Азиатского валютного фонда.

"Таким образом, наличие ОПЕК+ на стороне Китая ускоряет уход не только от однополярности США, но и от доллара", — добавляется в публикации.

Пекин, таким образом, только расширяет экономическую деятельность, и к нему хотят примкнуть все больше стран.

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