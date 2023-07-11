МОСКВА, 11 июл — ПРАЙМ. Китай закупает сжиженный природный газ, а за этим внимательно следит Индия, пишет Dünya. Плавучее хранилище СПГ для "Новатэка" Saam FSU пришло в Россию

При этом, по данным издания, китайские власти заявили компаниям о необходимости гарантировать закупки, привязывая их к более долгосрочным контрактам. Вопрос долгосрочных контрактов достиг такого уровня, что уже 15 процентов сделок по СПГ до 2027 года в мире приходится только на китайских покупателей. При этом некоторые перепродают продукцию по более высоким ценам.

Издание подчеркнуло, что Пекин и Нью-Дели гонятся за долгосрочными контрактами: обе страны избежать влияния колебаний цен, сохранив их стабильность на долгий период.

Кроме того, нужно принимать в расчет увеличение потребления энергии в будущем. Это, как пишет газета, повышает вероятность того, что следующую рецессию в мире попытаются побороть до того, как она станет слишком глубокой.

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