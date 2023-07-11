МОСКВА, 2 июл — ПРАЙМ. Европа не изменит своей "вассальной" зависимости от США, однако некоторые страны уже задумались, а так ли прав их "сюзерен", пишет Le Figaro. СМИ: заклятый враг США заставил Китай радоваться

"Страны ЕС сделали выбор последовать во всем линии США, накладывая санкции на Россию и посылая оружие Украине. Для них Джо Байден теперь — господин, у Европы нет даже мысли о том, чтобы пойти на риск испортить с ним отношения", — говорится в публикации.

Брюссель во всем следует линии Вашингтона: он ввел санкции против Москвы, закрыл филиалы европейских компаний в России, отказался от российских энергоносителей, заменив их на более дорогие американские. Кроме того, Европа закупила у США военную технику на сто миллиардов евро. Кроме того, европейцы почти не протестовали, когда Вашингтон принял протекционистский "закон о снижении инфляции", который затруднил экспорт из ЕС в США и в итоге перечеркнул семьдесят пять лет свободной торговли между двумя регионами. Европа страдает больше США, пишет NYT

"Америка для европейцев сегодня — господин, а с господином европейцы не рискуют портить отношения", — отметил автор статьи.

Однако, европейцы оказались "плохими вассалами", у которых нет ни навыков, ни решительности своего сюзерена. Кроме того, Европа задалась вопросом, как дальше будут развиваться отношения Белого дома и России, если все же Дональд Трамп выиграет президентские выборы в следующем году.

Издание подчеркнуло, что Польша, страны Балтии, Швеция, Финляндия, Голландия и Великобритания все же хотят поддержать статус-кво и продолжают выступать против России. Франция, Италия и Испания уже не так уверены в своей позиции. Однако, вместо поиска нового баланса сил Евросоюз отказался от европейского оборонного суверенитета и вместе с США предпочел компромиссу вариант сломить Россию, заключил автор.

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