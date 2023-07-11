МОСКВА, 11 июл — ПРАЙМ. Средства населения в российских банках в июне, по предварительным данным, показали положительную динамику по сравнению с маем, сообщил ЦБ. В ЦБ утвердят правила операций с цифровым рублем

"Динамика средств населения в банках в июне, по оперативным оценкам, была возрастающей и сопоставимой с изменением в мае. Средства физлиц накапливались в первой половине июня на текущих счетах. Потенциальный рост ставок по депозитам при повышении ключевой ставки вкупе со снижением инфляционных ожиданий населения может поддерживать привлекательность депозитов в банках", — отметил ЦБ.

По данным регулятора, годовой прирост средств населения в банках в мае составил 11,6% против 10,6% в апреле. Увеличение рублевых средств населения в банках, как и в апреле, в большем объеме было обеспечено притоком на текущие счета.

Приток рублевых средств при этом увеличился в крупных банках с государственным участием, что может быть связано с распределением реализованных госрасходов, считают в ЦБ.

Сокращение валютных депозитов физлиц в мае замедлилось. Приток средств на депозиты в валюте при этом наблюдался на срочности от 1 года, обеспеченный увеличением объема вкладов в юанях. В ЦБ напомнили, что валютизация средств физлиц на счетах и вкладах в банках в мае обновила исторический минимум, снизившись до 9,8%.

В том же месяце ЦБ увидел первые признаки замедления розничного кредитования, при этом корпоративные ссуды росли сопоставимыми с майскими темпами, говорится в материалах регулятора.

"По предварительной оценке, в июне наметились первые признаки замедления розничного кредитования. Тем не менее ожидания роста спроса населения на новые кредиты во втором полугодии 2023 года… создают условия для поддержания достаточно высокого прироста банковского портфеля розничных кредитов в краткосрочной перспективе", — пишет ЦБ.

В то же время рост корпоративного кредитования продолжился сопоставимыми с маем темпами, которые были на уровне 0,8%.

"Ожидаемое банками повышение спроса компаний на кредиты во втором полугодии 2023 года будет способствовать сохранению стабильной динамики портфеля корпоративных кредитов в краткосрочной перспективе при условии отсутствия новых сложностей со стороны внешних условий", — добавил регулятор.

По данным ЦБ, портфель кредитов россиянам за май ускорил рост до максимальных с августа 2021 года 2%, при этом кредитование бизнеса замедлилось до 0,8%.

Также по материалам Банка России говорится, что спрос на наличные деньги в России в июне возрос и привел к оттоку ликвидности в объеме 0,5 триллиона рублей, из них 0,1 триллиона рублей пришлось на 23–25 июня, говорится в материалах Банка России.

"Спрос на наличные деньги в июне возрос и привел к оттоку ликвидности в объеме 0,5 триллиона рублей, из них 0,1 триллиона рублей пришлось на 23–25 июня. Увеличение объема наличных денег в обращении не приводит к проблемам при проведении денежно-кредитной политики", — сказано в сообщении.

Связанный с этим отток ликвидности ЦБ учитывает при определении параметров проведения своих операций с банками, указал регулятор.

В июне Банк России продолжил последовательно сокращать лимит аукциона репо на срок один месяц. С учетом повышения эффективности распределения средств между банками, в том числе на денежном рынке, объем предоставления средств через эти операции был снижен на 0,3 триллиона рублей, до 0,3 триллиона рублей. Спрос со стороны банков при этом составил 0,4 триллиона рублей, добавили в ЦБ.

Регулятор указал также, что прогноз структурного профицита ликвидности на конец 2023 годна сохранен в диапазоне от 2,5 до 3,1 триллиона рублей.