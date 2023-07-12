МОСКВА, 12 июл — ПРАЙМ. Зерновая сделка невыгодна не только для России, обязательства перед которой остались невыполненными, но и для европейских аграриев, несущих финансовые потери, отмена же ее подтолкнет вверх цены на зерно и поможет европейскому АПК, таким мнением поделился с РИА Новости независимый эксперт в сфере промышленности и энергетики Леонид Хазанов. Глава минсельхоза Венгрии призвал продлить и расширить "зерновую сделку"

"России зерновая сделка, по большому счету, пользы и не принесла. По сути, была выполнена ее украинская часть, российская — нет. Фактически имела место блокировка экспорта минеральных удобрений и зерна из России, несмотря на условия сделки и усилия ООН, западные санкции продолжили действие", — рассказал Хазанов.

Однако, по его словам, несмотря на противодействие, поставки агрохимикатов и зерна из России наладить все же удалось — "благодаря титаническим усилиям отечественных компаний и поддержке правительства". Но другие условия сделки все еще не выполнены, напомнил Хазанов. "До сих пор Россельхозбанк не подключен к SWIFT, не возобновлена работа аммиакопровода "Тольятти – Одесса", на чем настаивала Россия. Поэтому для России нет никакого смысла продлевать зерновую сделку", — полагает он.

При этом европейские аграрии несут финансовые потери из-за зерновой сделки, добавляет эксперт. "Она невыгодна и аграриям Европейского Союза, столкнувшимся с наплывом дешевого украинского зерна и понесшим из-за него существенные финансовые потери. Соответственно, в случае прекращения сделки цены на зерно на рынке ЕС могут пойти вверх, повысив рентабельность его сельского хозяйства", — отмечает Хазанов.

Срок действия зерновой сделки истекает 17 июля. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган ранее заявил, что рассчитывает на переговоры с президентом РФ Владимиром Путиным по зерновой сделке как по телефону, так и очно и на его конструктивную позицию. Турецкий лидер также заявил, что Анкара рассчитывает, что сделка будет продлеваться минимум раз в три месяца, а в целом Турция надеется продлить механизм на два года. Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков 8 июля сообщил РИА Новости, что определенности со встречей Путина и Эрдогана пока нет, в планах российского президента сейчас нет телефонного разговора с турецким коллегой.

Ранее в июле в МИД РФ отметили, что Россия продолжает добросовестно и ответственно подходить к своим обязательствам как сторона черноморской инициативы и прилагает необходимые усилия в строгом соответствии с правилами процедуры, чтобы все участвующие в ней суда смогли успешно завершить свою миссию и выйти из Черного моря до окончания срока действия сделки.

Черноморская инициатива, которую 22 июля 2022 года подписали представители России, Турции, Украины и ООН, предполагает вывоз украинского зерна и продовольствия, а также удобрений по Черному морю из трех портов, включая Одессу. Зерновая инициатива является составной частью пакетной договоренности. Вторая часть — меморандум Россия — ООН, рассчитанный на три года — предусматривает разблокировку российского экспорта продовольствия и удобрений, среди главных задач было обозначено переподключение Россельхозбанка к SWIFT, возобновление поставок сельхозтехники, запчастей и сервисного обслуживания, восстановление работы аммиакопровода "Тольятти — Одесса" и ряд других мер. В Москве отмечали, что эта часть пакетной договоренности до сих пор не выполняется.