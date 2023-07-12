МОСКВА, 12 июл — ПРАЙМ. Контракт, подписанный президентом Украины Владимиром Зеленским с американским фондом BlackRock и банком JP Morgan, по сути продал Киев Западу, пишет итальянская L'Antidiplomatico. В Германии рассказали, чем Украина разочаровала весь Запад

Издание напомнило, что 8 мая этого года между сторонами было заключено соглашение о создании "Фонда развития Украины", которое подразумевает восстановление страны и привлечение инвестиций. Но, как пишет издание, это лишь "обертка", так как на самом деле речь идет о полной распродаже главных секторов украинской экономики, в том числе и государственных.

BlackRock — крупнейший фонд в мире, его общая капитализация на начало 2023 года оценивалась в девять триллионов долларов (сумма, сравнимая с ВВП Германии и Франции вместе взятых). Газета напомнила, что топ-менеджеры вхожи в Белый дом, а некоторые и вовсе имеют посты в администрации американского президента.

Тесные отношения с Киевом у компании BlackRock сложились осенью 2022 года. В мае этого года они были формализованы: фонд стал оператором украинских фондов, в которые направлялась "международная помощь" Украине. Кроме того, BlackRock управляет и украинским госдолгом, который на момент заключения соглашения в конце марта 2023 года достиг 132 миллиардов долларов, то есть 89 процентов ВВП страны. Украина не суверенная страна, заявил Орбан

США действует по старой схеме, отметил политический обозреватель Александр Дудчак: Киев оказывается не в состоянии выплачивать внешние долги, и тогда западные партнеры получают возможность компенсировать себе потери за счет украинских промышленных активов или земли. По аналогичной формуле выплачивались долги Аргентины, Эквадора и Мексики, причем в случае Мексики Black Rock получил за долги контроль надо всей пенсионной системой страны.

Издание напомнило, что по подсчетам Forbes, в 2022 году, во время "знакомства" с BlackRock, личное состояние Владимира Зеленского возросло с 650 миллионов долларов до 1,5 миллиарда долларов.

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