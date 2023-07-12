МОСКВА, 12 июл — ПРАЙМ. Европа, пытаясь возродить свою промышленность после энергетического кризиса, столкнулась со множеством проблем, а США, наоборот, выигрывает от этого, пишет "Жэньминь жибао".

Европейцы привыкли к дешевым и стабильным ресурсам из России, но из-за конфликта на Украине Брюссель ввел эмбарго на российские нефть и газ, последовав примеру Вашингтона. СМИ: у ЕС закончились деньги для Украины

Сейчас ЕС ощутил нехватку энергоносителей, пережила перебои с электроснабжением, и как следствие — рост инфляции. Но главное — падение производительности компаний.

Больше всех пострадала Германия, где PMI (глобальный индекс менеджеров по закупкам) в июне составил 40,6 процента, самый низкий за более чем три года. В отчете Немецкого института экономических исследований говорится, что чистый отток прямых иностранных инвестиций из ФРГ в 2022 году достиг 125 миллиардов евро — "самый высокий за всю историю". При этом, как уточнило издание, такая ситуация разворачивается не только в Германии, но и других европейских странах. Теперь, как полагает автор статьи, можно уверенно говорить о рисках "деиндустриализации" ЕС.

США воспользовались этой возможностью и с помощью низких цен на энергоресурсы начала переманивать европейские компании и инвестиции. США заняли почти 45 процентов в европейском импорте СПГ, сообщил эксперт

В октябре 2022 года президент Франции Эммануэль Макрон обвинил Соединенные Штаты в продаже природного газа в Европу по цене, в три-четыре раза превышающей ее внутреннюю рыночную стоимость в Америке. Разница в цене между американской сырой нефтью Texas и российской маркой Urals выросла с 2,97 доллара за баррель в феврале 2022 года до 36,7 доллара за баррель в декабре 2022 года. Макрон отметил, что Вашингтон получает сверхприбыль от геополитической борьбы.

Также США вредят Европе своими законами, которые стимулируют вкладываться в "зеленую" отрасль и в IT. После этого многие компании даже в ЕС начали инвестировать в Америку, нанося ущерб своему региону.

У Европы и ряд своих проблем, которые тормозят развитие производства: высокая стоимость уровня жизни, при этом население стремительно стареет, что давит на систему социального обеспечения. Кроме того, существует нехватка квалифицированных кадров и растет цена займов для компаний. В ЕС не хватает и инноваций, пишет автор статьи.

В новой промышленной стратегии, опубликованной в мае 2021 года, Еврокомиссия указала, что ЕС постепенно теряет лидирующие позиции в таких областях, как искусственный интеллект, полупроводники и литиевые батареи. Развитие в электромобильной индустрии также отстает, и европейский рынок становится мишенью для других конкурирующих экономик.

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