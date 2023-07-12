В Кремле назвали главные темы переговоров Путина и Си Цзиньпина
Песков: торговля и экономика будут главными темами переговоров Путина с Си Цзиньпином
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МОСКВА, 12 июл — ПРАЙМ. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал торгово-эконмическое сотрудничество и положение в мире главными темами предстоящего визита Владимира Путина в Китай.
"Темы достаточно объемные, конечно, в первую очередь это двусторонние торгово-экономическое сотрудничество, но и важен обмен мнений по ситуации в мире, в регионах различных, которые представляют особую важность для каждой из наших стран", — пояснил представитель Кремля журналистам.
Также пресс-секретарь добавил, что у Москвы и Пекина очень хорошие перспективы для конструктивного взаимодействия, которое всегда было направлена на то, чтобы приносить пользу третьим странам, а не вред
https://1prime.ru/News/20230712/841064032.html
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