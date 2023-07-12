МОСКВА, 12 июл — ПРАЙМ. Перспективы НАТО становятся все более мрачными из-за ситуации на Украине, социальных проблем и рецессии в Европе, пишет Asia Times. Китайские СМИ поделились ожиданиями от саммита НАТО в Вильнюсе

На саммит Североатлантического альянса в Вильнюсе впервые пригласили Японию, Южную Корею и Австралию. Автор задался вопросом, как можно было предложить участвовать этим странам во встрече, но не пригласить на нее Тайвань.

НАТО, как полагает колумнист, решила не перегибать палку. Ведь Китай отчетливо показал, что ему не нравится повышенное внимание к Тайваню. Кроме того, как напоминается в статье, госсекретарь США Энтони Блинкен "не снискал ничего, кроме унижения" во время своего визита туда, а глава американского Минфина Джанет Йеллен и вовсе отвешивала китайским чиновникам подобострастные поклоны.

К тому же, сейчас у альянса хватает своих проблем: члены НАТО опустошили собственные арсеналы, снабжая Украину. США пытаются отсрочить собственный конец, пишет СМИ

Генсек организации Йенс Столтенберг считает, что в Вильнюсе члены НАТО договорятся — два процента ВВП на оборону станет необходимым "минимумом". Но этот уровень зависит от потребностей: как Киева в финансировании и оружии, так и нуждами самого Евросоюза, где наблюдается рецессия. Нельзя и отрицать проблемы, которые возникли из-за большого количества принятых из Африки и с Ближнего Востока мигрантов.Последние беспорядки во Франции подтвердили — стабильность Европы может быть под угрозой.

"Не исключено, что НАТО придется спасать союзников уже от внутренней угрозы, а не российской", — пишет автор статьи.

Кроме того, он отметил, что Россия инвестирует в развитие вооруженных сил и создание новой, лучшей техники. А у Вашингтона уже заканчиваются деньги на Украину: они перешли на отправку старых кассетных бомб. Это ошеломило большинство стран Европы. Но это не умерило накал в борьбе: европейские лидеры пытаются показать, что могут дать отпор Москве. В Китае предрекли глобальную битву Европы и США

"Но если к этому прибавить еще и перспективу противостояния с Китаем, то в виде НАТО мы наблюдаем своего рода театр абсурда. Трудно говорить о расширении НАТО, когда его главная зарубежная авантюра на Украине грозит рухнуть в любой момент", — заключил автор статьи.

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