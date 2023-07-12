МОСКВА, 12 июл — ПРАЙМ. Пользователи китайского портала "Гуаньча" высмеяли недовольство украинского президента Владимира Зеленского промежуточными итогами саммита НАТО. СМИ: главная авантюра НАТО рискует похоронить альянс

Вчера на встрече в Вильнюсе страны-члены Североатлантического альянса утвердили пакет многолетней поддержки Киеву, среди пунктов — достижение совместимости Украины и НАТО, создание совета и отмена условия выполнения плана действий по членству в организации. Это должно сократить число этапов с двух до одного. Однако Зеленский остался недоволен таким решением и раскритиковал НАТО, назвав отсутствие временных рамок по вступлению в организацию абсурдом.

Читателей портала это насмешило, по их мнению, Зеленскому не хватает только заплакать.

"Зеленский действительно сделал из попрошайничества работу. Теперь он еще и требует, чтобы работодатели обеспечили ему страховку и социальное жилье. Совсем обнаглел", — добавил один из комментаторов.

"Президент-актер упаковал большую часть имущества украинской семьи и продал все США, поэтому теперь он переживает, что это было зря", — продолжил другой. Зеленский продал Украину Западу, пишет СМИ

"Как вторая по могуществу страна в бывшем Советском Союзе дошла до такого! Все потому, что послушала американцев — и отупела. Теперь у нее нет ни Ан-225, ни атомных бомб, ни авианосцев, Ту-160 давно разобрали на запчасти, вся военная промышленность развалилась, а территория уменьшилась… Может, одумаетесь? Вас продолжают дурить американцы. Боюсь, в будущем существование Украины окажется под большим вопросом. НАТО будет истекать кровью за вас? Мечтайте больше", — удивились в обсуждении.

"НАТО: Украина достигла 99,99 процентов прогресса для присоединения к договору. Чтобы войти в альянс, ей нужно оплатить членский взнос и вывести все наличные в НАТО. Номер для отправки денег такой-то…", — пошутил еще один пользователь сайта.

"Зеленский держит членов НАТО за дураков и слишком задирает нос. Понятно, что Украина — прокси-агент, пешка и пушечное мясо, но она притворяется хозяином и знаменосцем, требуя от США и Североатлантического альянса сразиться с Россией лицом к лицу, вернуть Киеву утраченные позиции, умереть за него и стать его пушечным мясом. Ну разве Зеленский не замечтался?» — задались вопросом в дискуссии.

"Стремясь вступить в эту военную организацию, Украина так увлеклась, что героически погибла за интересы США!", — сыронизировали в обсуждении. В Китае предрекли глобальную битву Европы и США

"Действительно классный лидер: этот человек превратил страну в рабскую колонию… И вы думаете, что Украина до сих пор является суверенным государством с точки зрения экономики? Конечно, нет", — заключают участники дискуссии.

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