КРАСНОДАР, 12 июл — ПРАЙМ. Подозреваемый в убийстве замначальника городского отдела по мобилизационной работе в Краснодаре Станислава Ржицкого признался на допросе, что его завербовали на Украине, проинформировал РИА Новости источник в правоохранительных органах. На Кубани задержали подозреваемого в причастности к убийству Ржицкого

Во вторник СК РФ объявил о задержании в Краснодарском крае мужчины, которого проверяют на причастность к убийству Ржицкого. Позднее ведомство отметило, что был задержан Сергей Денисенко 1959 года рождения, у него обнаружен пистолет с глушителем, из которого, предположительно, был произведен выстрел. По данным МВД РФ, его поймали на съемной квартире в Туапсе.

"Признался, что его завербовали на Украине", — сказал собеседник агентства.

Ржицкого, который ранее командовал подлодкой "Краснодар", застрелили в спину, сообщал депутат Госдумы, экс-глава Краснодара Евгений Первышов.

Глава военной разведки Украины Кирилл Буданов, который ранее признавал причастность Киева к терактам в России, заявил, что его ведомство в данном случае ни при чем. Ржицкий был внесен в базу скандального украинского ресурса "Миротворец", сейчас на его фотографии стоит статус "ликвидирован".