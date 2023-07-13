МОСКВА, 13 июл — ПРАЙМ. Страны активно возвращают золото в резерв после введения Западом санкций против России, пишет британский UnHerd. Страны начали возвращать золото на родину на фоне санкций против России

Ежегодное исследование Invesco Global Sovereign Asset Management показало, что к металлу до сих пор относятся как к надежному активу на фоне растущей инфляции. Автор статьи отметил, что за два года доля стран, хранивших золото в резервах у себя дома (а не за границей) выросла до 68 процентов по итогам 2022 года — против 50 процентов в 2020 году.

То, что центробанки репатриируют золото, говорит только об одном — в условиях геополитической неопределенности этому активу они доверяют. В отличие от американской валюты.

Издание пишет, что утрата доверия к доллару, как к мировой резервной валюте, и репатриация золота связана с заморозкой почти половины валютных резервов России из-за санкций США и других стран. Йеллен: доля альтернативных доллару активов в резервах будет возрастать

И если регуляторы не доверяют западным коллегам хранение своих запасов драгметаллов, то "в их глазах из шерифа глобального капитализма США превращаются в рыцаря легкой наживы. Как и в случае с долларом, смещающееся равновесие мировых золотых резервов подчеркивает глубину зависимости глобального капитализма от призрачной политической веры в стабильное функционирование американского государства", — пишет автор статьи.

Сегодня все больше торговых сделок проходит в юанях, а инвесторы ищут альтернативу доллару. Таким образом, Вашингтон теряет свой самый ценный актив — доверие мира, заключило издание.

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