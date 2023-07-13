МОСКВА, 13 июл — ПРАЙМ. Франция "обанкротилась", но не только в финансовом смысле, но и в политическом и социальном после убийства подростка в Нантере, пишет Le Figaro. Погромы на миллиарды. Кто заплатит за беспорядки во Франции

Уже понятно, что итог волны городского насилия в республике сейчас превосходят последствия беспорядков 2005 года (тогда беспорядки длились почти три недели и также начались после гибели двух подростков, которые скрывались от полиции), пишет издание. Но главный итог — Париж показал, что не может взять ситуацию под контроль.

"Вспышка насилия демонстрирует несомненное ускорение процесса распада французской нации. Этот произвол не знает границ и касается как людей, так и их имущество. Насилие не ограничивается так называемыми приоритетными районами, но заполонило все территории", — заметил автор статьи.

Последние восемь лет Францию сотрясают протестные движения: недовольство мусульман, средний класс бастовал против пенсионной реформы, в пригородах происходят беспорядки, которые показывают, что полиция не справляется, судебные нормы не работают, а правила диктуют криминальные сообщества.

"Франция стала больным существом Европы. Банкротство экономики с нулевым ростом и снижающейся производительностью предвещает выход из десятка крупнейших экономических держав планеты до конца десятилетия", — говорится в публикации. Франция усилит контроль за уплатой налогов

Автор также привел статистику: богатство французов на душу населения на 15 процентов ниже, чем в Германии, безработица и нищета затрагивают более девяти миллионов человек, госдолг Франции свыше трех триллиона евро, частный долг — 146 процентов от ВВП, дефицит торгового баланса — семь процентов от ВВП. Доходы почти 70 процентов французов полностью зависят от соцпакета.

Французские власти не способны дать безопасность, обеспечить достойное образование, медицину и транспортную систему.

Столкнувшись с беспорядками, Эммануэль Макрон лишь заявил следующее: "Мы должны квалифицировать события, прежде чем делать выводы", а затем ограничился организацией в Елисейском дворце отдела психологической помощи для мэров городов. Никогда еще оторванность политики от реальности не была настолько заметной, пишет автор.

Высокий уровень насилия вызывает распад общества, раскол нации. Моральное банкротство Франции, связанное с ростом ненависти, насилия и страха, подпитывает недоверие граждан к демократии и подготавливает к приходу к власти ультраправых, заключила газета.

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