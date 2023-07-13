МОСКВА, 13 июл — ПРАЙМ. Три скандинавские страны начали конкурировать из-за НАТО и его квартиры, пишет Iltalehti. Шведский активист сжег устав НАТО с разрешения властей, пишет СМИ

После принятия в Североатлантический альянс Финляндии встал вопрос о размещении штаб-квартиры альянса. Норвегия уже входит в состав НАТО, а заявка Швеции ожидает одобрения Венгрии и Турции.

Сейчас у альянса есть два морских штаба: один находится в Голландии (в Брунсуме), второй — в США (в Норфолке). В ведении первого находится часть Северной Европы и региона Балтийского моря, которые относятся к арктическому региону обороны. Второй контролирует центральный регион обороны с сухопутными войсками. Теперь альянс хочет открыть третий в северной части своего присутствия.

Одна часть Северной Европы и региона Балтийского моря относится к арктическому региону обороны и ее контролирует штаб в Норфолке (он отвечает только за морскую часть), другая часть — к центральному региону обороны с сухопутными войсками, который находится в ведении Нидерландов. При этом, как отметила газета, НАТО хочет, чтобы регион Балтийского моря управлялся без разделения.

"Нам нужен новый штаб уровнем ниже или командный центр где-нибудь на территории Северной Европы. В ходе будущих обсуждений будет принято решение о том, как лучше всего управлять одним оперативным регионом. Речь идет о решениях на ближайшие месяцы и годы", — сказал министр обороны Эстонии Ханно Певкур.

Ему, как пишет издание, в целом не принципиально, где будет находиться новая штаб-квартира.

"Почему нет?— ответил он на вопрос о возможном расположении третьего центра в Финляндии. — Неважно, где она будет находиться — в Хельсинки, Турку, Стокгольме или Йенчепинге. Самое главное, что появится командный центр, рассчитанный на регион Балтийского моря".

При этом Певкур подчеркнул, что с точки зрения обороны важно, чтобы регион управлялся без разделения.

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