МОСКВА, 13 июл — ПРАЙМ. Замглавы Минцифры Максим Паршин задержан по подозрению в коррупционном преступлении, сообщила РИА Новости официальный представитель СК РФ Светлана Петренко. Основателя криптобиржи Celsius арестовали в США, пишет СМИ

"Заместитель министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Максим Паршин задержан следственными органами Следственного комитета России. Он подозревается в совершении коррупционного преступления", — сказала она РИА Новости.

Раньше в Минцифры заявили, что ведомство оказывает "все необходимое содействие правоохранительным органам" в связи с расследованием в отношении Паршина.

Максим Паршин был назначен на должность замглавы Минцифры в августе 2018 года. До этого успел поработать в "Почте России" и Минэкономразвитии.

В пресс-службе Басманного суда Москвы заявили о регистрации следствия об аресте Максима Паршина по делу о получении взятки в особо крупном размере.

"Судом зарегистрировано ходатайство следствия об избрании Паршину меры пресечения в виде заключения под стражу", — рассказал собеседник агентства.

О дате рассмотрения ходатайства в суде пока не сообщали.

За получение должностным лицом особо крупной взятки предусмотрено наказание — от 8 до 15 лет лишения свободы.