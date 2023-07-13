МОСКВА, 13 июл — ПРАЙМ. Басманный суд Москвы принял решение не брать под стражу взяткодателя Александра Моносова по делу замглавы Минцифры Максима Паршина о получении взятки в особо крупном размере, а отправить его под домашний арест, заявили РИА Новости в пресс-службе суда. СК задержал замглавы Минцифры по подозрению в коррупции

"В удовлетворении ходатайства следователя об избрании меры пресечения в виде заключении в отношении Моносова Александра Наумовича, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 291 УК РФ, отказано, ему избрана мера пресечения в виде домашнего ареста сроком до 12 сентября 2023 года", — рассказал собеседник агентства.

Мужчине вменяется дача взятки в особо крупном размере и грозит от 8 до 15 лет лишения свободы.

Как свидетельствует из открытых источников, Моносов являлся генеральным директором организации "БФТ-холдинг" (ранее – "Бюджетные и финансовые технологии").