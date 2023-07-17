МОСКВА, 17 июл — ПРАЙМ. Рейтинговое агентство АКРА повысило ESG-рейтинг "Россетям" до уровня ESG-2 (ESG-В), что соответствует высокой оценке в области экологии, социальной ответственности и управления, сообщило рейтинговое агентство. "Эксперт РА" и АКРА подтвердили наивысший кредитный рейтинг "Ростеха"

"АКРА повысило ESG-рейтинг публичного акционерного общества "Федеральная сетевая компания — Россети"… до уровня ESG-2 (ESG-В), что соответствует очень высокой оценке в области экологии, социальной ответственности и управления", — говорится в сообщении. Согласно методологии, "очень высокая" оценка в области экологии, социальной ответственности и управления означает, что данным вопросам компания уделяет повышенное внимание.

"Повышение ESG-рейтинга обусловлено более масштабной интеграцией принципов устойчивого развития в бизнес-модель компании. В частности, в апреле 2023 года были утверждены политика в области изменения климата и политика в области устойчивого развития. Кроме того, компания интегрирует цели устойчивого развития в разрабатываемую стратегию развития до 2035 года", — подчеркивают в АКРА.

Отмечается, что показатели водопотребления, выбросов парниковых газов по Охвату 1, а также сброса сточных вод на единицу выручки в компании существенно лучше среднеотраслевых значений. В то же время, по удельным показателям образования отходов, выбросов вредных веществ в атмосферу, а также энергопотребления "Россети" получили умеренную оценку. По удельным показателям образования отходов наблюдается отрицательная динамика за последние годы, связанная с изменением количества производственных объектов, консолидированных группой компаний "Россети".

В рамках оценки "Социальной ответственности" агентство отмечает, что для компании характерны относительно благоприятный уровень гендерного равенства, травматизма, а также относительно высокий уровень социальных инвестиций по отношению к выручке. Показатели текучести кадров и смертельного травматизма соответствуют средним для отрасли уровням. При этом уровень средней заработной платы ПАО "Россети" по паритету покупательной способности (ППС) ниже международных бенчмарков, но адекватен локальному рынку.

Дополнительно АКРА был применен ряд положительных модификаторов за существенный вклад компании в развитие социальной сферы регионов присутствия, использование автоматизированных систем контроля безопасности, расширенный социальный пакет работников, а также за высокий охват сотрудников обучением, ежегодную индексацию заработной платы всех работников и высокий процент женщин среди высшего менеджмента.