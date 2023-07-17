МОСКВА, 17 ИЮЛ — ПРАЙМ. Теракт на Крымском мосту унес за собой гибель мирных граждан, маленький ребенок остался без родителей, заявил президент РФ Владимир Путин на совещании по ситуации в районе Крымского моста.

"Сегодня ночью на (Крымском — прим. ред.) мосту был совершен очередной террористический акт. Погибли мирные граждане. Ранен и остался без родителей ребенок. Семья ехала в Крым из Белгородской области", — сказал президент.

"Я прошу и руководство этого региона, и по линии федеральных властей оказать всю необходимую помощь пострадавшей девочке, ее родственникам и взять этот вопрос на особый контроль", — добавил Путин.

Президент России Владимир Путин заявил, что ждёт конкретных предложений по повышению безопасности на Крымском мосту, так как это уже второй теракт на стратегически важном транспортном объекте.

Также глава государства просил доложить, как "перенаправляются транспортные потоки, какие предложены альтернативные маршруты для грузоперевозок и легковых автомобилей, как обеспечена безопасность этих маршрутов, работа пропускных и контрольных пунктов".

Необходимо всесторонне оценить ущерб от произошедшего на Крымском мосту и оперативно все восстановить, отметил Путин.