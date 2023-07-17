МОСКВА, 17 июл — ПРАЙМ. Ответ со стороны России на произошедшее на Крымском мосту обязательно будет, заявил президент России Владимир Путин.

"Ответ со стороны России, кончено, будет. Министерство обороны готовит соответствующие предложения", — сказал он на совещании, посвященном ситуации на Крымском мосту.

Произошедшее на Крымском мосту — очередной теракт киевского режима, заявил президент РФ Владимир Путин. "Это преступление бессмысленное, с военной точки зрения не имеющее никакого значения, поскольку Крымский мост уже давно не используется для военных перевозок. И жестокое, поскольку пострадали, погибли ни в чем не повинные гражданские лица", — добавил он.