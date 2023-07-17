МОСКВА, 17 июл — ПРАЙМ. Владимир Зеленский надеется продолжить поставлять зерно и после выхода России из сделки, но суда, которые экспортируют продовольствие, могут перестать страховать после отзыва Москвой гарантий безопасности судоходства по черноморским коридорам, заявил член Совета по международным отношениям при президенте РФ, политолог Богдан Безпалько. Подсчитано, сколько Украина может потерять в случае разрыва зерновой сделки

Ранее Зеленский заявил, что Киев надеется продолжить поставки зерна по Черному морю без участия России и ждет официального подтверждения готовности от ООН и Турции. Ранее в понедельник Россия уведомила Турцию, Украину и ООН о том, что возражает против продления зерновой сделки, что означает отзыв российских гарантий безопасности судоходства и сворачивание морского гуманитарного коридора в северо-западной акватории Черного моря. Для этого района восстанавливается режим временно опасного для судоходства.

"Зеленский надеется, что выход России из зерновой сделки просто ничего не изменит… Но могут возрасти страховые взносы для владельцев сухогрузов. Либо вообще откажутся страховать эти суда, в этом случае экспорт (зерна) для Украины существенно затруднится. А если какой-либо из них случайно подорвется на мине или затонет, судоходство может сойти на нет", — сказал Безпалько.

Он отметил, что после выхода России из зерновой сделки всё зависит от действий самой Москвы по отношению к Украине. "Скорее всего, Россия закроет этот экспорт", — считает политолог.

Черноморская инициатива, которую 22 июля 2022 года подписали представители России, Турции, Украины и ООН, предполагает вывоз украинского зерна и продовольствия, а также удобрений по Черному морю из трех портов, включая Одессу. Согласованием движения судов занимается Совместный координационный центр в Стамбуле. Президент РФ Владимир Путин указывал, что Запад вывозит большую часть украинского зерна в свои государства, а не в нуждающиеся страны Африки. Зерновая инициатива является составной частью пакетной договоренности. Вторая часть — меморандум Россия — ООН, рассчитанный на три года — предусматривает разблокировку российского экспорта продовольствия и удобрений, среди главных задач были обозначены переподключение Россельхозбанка к SWIFT, возобновление поставок сельхозтехники, запчастей и сервисного обслуживания, восстановление работы аммиакопровода "Тольятти — Одесса" и ряд других мер. Как отмечали в Москве, эта часть пакетной договоренности не выполнялась.