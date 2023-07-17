МОСКВА, 17 июл — ПРАЙМ. Страхование российских кораблей после отказа РФ от зерновой сделки не изменится, предполагается, что военные риски будут покрываться при помощи госсубсидий через механизм перестрахования в РНПК, сказал РИА Новости источник на финрынке. Компании могут отказывать в страховании судам с украинским зерном

Россия в понедельник уведомила Турцию, Украину и ООН о том, что возражает против продления зерновой сделки. Это означает отзыв российских гарантий безопасности судоходства и сворачивание морского гуманитарного коридора в северо-западной акватории Черного моря. Для этого района восстанавливается режим временно опасного для судоходства. Таким образом, без участия России черноморская зерновая инициатива прекращает свое функционирование с 18 июля.

"Для страхования российских кораблей, скорее всего, ничего не изменится: сейчас страхование не покрывает военные риски. То есть военные риски, связанные с коммерческими перевозками, и сейчас де-факто лежат на собственнике. Предполагается, что такие риски будут покрываться при помощи госсубсидий через механизм перестрахования в РНПК. Это сделает военные риски более управляемыми для российских собственников", — рассказал источник в финансовых кругах.