ГАВАНА, 17 июл — ПРАЙМ. После спада в российско-кубинских отношениях, который начался с развалом СССР, товары российской промышленности вновь пользуются спросом в карибской стране, рассказал торговый представитель РФ в Гаване Сергей Балдин. Аналитик заявил о высоком мировом спросе на российские алмазы

"Сегодня, как и во времена СССР, продукция и товары с надписью "Сделано в России" вновь востребованы на Кубе. В этом легко убедиться, выйдя, например, на любую улицу в Гаване или в провинции, где наряду с автомобилями западных производителей можно увидеть не только хорошо сохранившиеся советские легковушки, такие как "Москвич", "Нива", "Жигули", "Волга", но и современные модели российского автопрома, такие как "Газель", "Камаз", "Лада", "УАЗ", — сказал Балдин.

По словам торгпреда, на кубинских железных дорогах ходят новые российские локомотивы и вагоны для перевозки сахарного тростника, цемента, других грузов, а местные специалисты-железнодорожники прошли обучение в России.

"Убежден, что торговый, экономический, технический и научный потенциал, наработанный в советскую эпоху, обеспечит российскому бизнесу неплохие шансы для его наращивания сегодня. Тем самым мы демонстрируем готовность вновь протянуть руку помощи Гаване", — добавил Балдин.