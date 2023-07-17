МОСКВА, 17 июл — ПРАЙМ. Банк России рекомендовал финансовым организациям раскрывать информацию в области устойчивого развития, следует из письма регулятора. В Центробанке назвали объем экспортных расчетов в рублях

"Финансовой организации рекомендуется раскрывать существенную информацию в области устойчивого развития, способную повлиять на характер и непрерывность ее деятельности, ее стоимость, финансовую устойчивость, поддержание необходимого уровня доверия общества к ней в краткосрочной, среднесрочной и долгосрочной перспективе", — говорится в письме.

Уточняется, что рекомендации адресованы банкам, страховщикам, управляющим компаниям, негосударственным пенсионным фондам, брокерам.

По мнению ЦБ, публикация такой информации позволит повысить осведомленность всех заинтересованных сторон об участии финансовой организации в повестке устойчивого развития и понять, как она управляет ESG-рисками и какие у нее связанные с этим перспективы.

Рекомендуется, чтобы раскрываемая информация включала в себя сведения о том, как финансовая организация управляет рисками и возможностями, связанными с устойчивым, развитием, а также о стратегии управления такими рисками и возможностями, о решениях, принимаемых ей, связанных с устойчивым развитием, которые могут привести в будущем к существенному изменению денежных потоков.

Также ЦБ ожидает, что раскрываемая информация будет включать данные об изменениях в оценке деловой репутации, результатах деятельности и перспективах финансовой организации, которые стали следствием предпринятых ею действий, связанных с вопросами устойчивого развития, а также о влиянии этих изменений на деятельность финансовой организации, зависимость финансовой организации от них, об изменении качества активов, связанных с устойчивым развитием, в основе которых лежат инновационные подходы к ведению бизнеса, а также новые технологии и знания.