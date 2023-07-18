МОСКВА, 18 июл — ПРАЙМ. X5 Group, управляющая сетями "Пятерочка", "Перекресток" и "Чижик", увеличила общие продажи в первом полугодии текущего года на 17,3% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года — до 1,466 триллиона рублей, говорится в сообщении компании.

Офлайн-продажи ритейлера выросли на 16,2% — до 1,413 триллиона рублей. При этом выручка "Пятерочки" повысилась на 12,7% и составила 1,143 триллиона рублей, магазинов "Перекресток" — на 2,1%, до 186,17 миллиарда рублей, а дискаунтеров "Чижик" — в 4 раза, до 45,295 миллиарда рублей.

Продажи цифровых бизнесов X5 увеличились на 56,9% — до 52,628 миллиарда рублей, а во втором квартале — на 83,7%, до 27,018 миллиарда рублей.

В свою очередь, во втором квартале общие продажи выросли на 19,1%, до 770,669 миллиарда рублей. Выручка "Пятерочки" выросла на 14,1% — до 604,841 миллиарда рублей, "Перекрестка" — на 1,5%, до 92,426 миллиарда, "Чижика" — в 4 раза, до 26,559 миллиарда рублей.

Продажи сопоставимых магазинов компании (like-for-like, LfL) за период с января по июнь увеличились на 7,2%, а за апрель-июнь — на 7,8%, средняя "величина чека" в первом полугодии выросла на 1,9%, во втором квартале — на 1,1%, покупательский "трафик" (посещаемость магазинов) — на 5,2% и 6,6% соответственно.

X5 Group — один из крупнейших российских ритейлеров. На 30 июня под управлением компании находилось 22 682 магазина. В состав входят магазины "Пятерочка", "Красный Яр", "Слата", супермаркеты "Перекресток", а также дискаунтеры "Чижик".