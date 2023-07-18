Группа ММК нарастила производство стали на 7,5 процента
МОСКВА, 18 июл — ПРАЙМ. ГРУППА ММК В I ПОЛУГОДИИ НАРАСТИЛА ПРОИЗВОДСТВО СТАЛИ НА 7,5%, ДО 6,5 МЛН ТОНН — КОМПАНИЯ
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МОСКВА, 18 июл — ПРАЙМ. ГРУППА ММК В I ПОЛУГОДИИ НАРАСТИЛА ПРОИЗВОДСТВО СТАЛИ НА 7,5%, ДО 6,5 МЛН ТОНН — КОМПАНИЯ
https://1prime.ru/News/20230718/841110787.html
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