МОСКВА, 18 июл — ПРАЙМ. Заявление Германии, Дании и Швеции об информировании России о ходе расследования ЧП на "Северных потоках" не соответствует действительности, заявила официальный представитель МИД страны Мария Захарова. Турция призвала провести независимое расследование атак на "Северный поток"

Ранее страны в совместном заявлении подчеркнули, что информировали Москву о расследованиях теракта на российских газопроводах.

"В распространенном в Совете Безопасности ООН письме Германии, Дании и Швеции о национальных расследованиях по диверсии на газопроводах "Северный поток" утверждается, что Россия якобы была проинформирована об их ходе". "Это не соответствует действительности", — сказала Захарова.

По ее слова, европейские власти не идут на сотрудничество с Россией по вопросу этого террористического акта, дезинформируют и отказываются создавать правовую и следственные группы.

Представитель МИД России подчеркнула, что отказ Германии, Дании и Швеции полноценно участвовать в тематических дискуссиях еще раз говорит об неэффективности расследований. При этом Россия, со своей стороны, требует прозрачности в этом критически важном деле, добавила Захарова.