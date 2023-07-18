На автовокзалах в ЛНР возобновили продажи билетов в Крым
Продажа билетов в Крым возобновились на автовокзалах в ЛНР во вторник
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ЛУГАНСК, 18 июл — ПРАЙМ. Билеты в Крым вновь стали доступны в кассах на автовокзалах Луганской Народной республики, сообщили в правительстве региона.
"В кассах автовокзалов возобновлены продажи билетов в Крым", — отметили представители луганских властей в телеграм.
В понедельник, 17 июля, украинские беспилотники нанесли удары по Крымскому мосту. Автомобильное движение на полуостров организовали через новые российские субъекты. Кратчайший путь из Луганска в Крым проходит через Дебальцево, Донецк, Мариуполь, Мелитополь и Чонгар.
https://1prime.ru/News/20230718/841117892.html
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