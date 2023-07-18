ЛУГАНСК, 18 июл — ПРАЙМ. Билеты в Крым вновь стали доступны в кассах на автовокзалах Луганской Народной республики, сообщили в правительстве региона. Образовалась пробка на Крымском мосту со стороны Кубани

"В кассах автовокзалов возобновлены продажи билетов в Крым", — отметили представители луганских властей в телеграм.

В понедельник, 17 июля, украинские беспилотники нанесли удары по Крымскому мосту. Автомобильное движение на полуостров организовали через новые российские субъекты. Кратчайший путь из Луганска в Крым проходит через Дебальцево, Донецк, Мариуполь, Мелитополь и Чонгар.