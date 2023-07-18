МОСКВА, 18 июл — ПРАЙМ. Эксперты предложили меры поддержки доходов населения, которые позволят не только преодолеть прошлогоднее снижение доходов россиян, но и помогут им перейти к устойчивому росту в среднесрочной перспективе; однако это потребует в 2024-2025 годах свыше 6 триллионов рублей расходов. Экономисты ожидают повышения ЦБ Турции ключевой ставки

Коллектив авторов, в числе которых бывший замминистра экономического развития, экономист Андрей Клепач, опубликовали в серии "Экономика" журнала "Вестник Московского университета" статью "Преодоление бедности и обеспечение устойчивого роста среднего класса: критерии распределения и меры политики".

Авторы указывают, что кризис 2022 года, вызванный западными санкциями, ведет пусть и к временному, но значимому увеличению бедности в стране и сокращению численности среднего класса. Они указывают, что принятые правительством меры уменьшили падение реальных доходов населения в 2022 году на 2,3 п.п. (они снизились на 1% в годовом выражении, в 2023 году Минэкономразвития ждет рост на 3,4% — ред.). Одновременно с этим меры поддержки практически не затронули работников бюджетной сферы, а предусмотренная в текущем году индексация доходов отдельных категорий граждан позволит компенсировать инфляцию прошлого года, но лишь частично нивелирует рост цен в 2023 году.

"Повышенные выплаты военнослужащим и приравненным к ним лицам позволят добиться роста реальных располагаемых доходов населения в целом в экономике и их восстановления до уровня 2013 года уже к 2025 году. Однако данная политика ограничивает возможности поддержки наиболее уязвимых групп населения и влечет за собой риск недостижения к 2030 году национальной цели двукратного сокращения бедности по отношению к уровню 2017 года", — пишут они.

"Для противодействия инфляции и поддержания уровня жизни населения в текущем и следующем годах необходим комплекс дополнительных мер, ориентированный и на преодоление кризисного падения 2022 года, и на переход к устойчивому росту благосостояния в средне- и долгосрочном периоде", — указывают они.

НЕОБХОДИМЫЕ МЕРЫ

Авторы статьи предлагают такие меры, как индексация прожиточного минимума и минимального размера оплаты труда, рост пособий и материнского капитала, повышение стипендий; дополнительную индексацию пенсий, а также меры, направленные на рост оплаты труда бюджетных работников.

В общей сложности стоимость этих мер, направленных на поддержку доходов населения, оценивается более чем в 6,6 триллиона рублей за два года. При этом дополнительные поступления в бюджет за счет более высоких заработных плат бюджетных работников — в 757 миллиардов рублей. Таким образом, в итоге расходы составят 5,9 триллиона рублей, а вклад в прирост реальных доходов населения — 1,5 п.п. в 2024 году и 2,5 п.п. в 2025.

"Представленные выше предложения о поддержке доходов населения ориентированы на решение первоочередных наиболее критических задач, обострившихся в результате действия санкций со стороны западных стран. Вместе с тем в средне- и долгосрочной перспективе требуется реализация комплексной сбалансированной политики, направленной не только на сокращение бедности, но и на повышение устойчивости среднего класса", — пишут они.

Долгосрочные меры поддержки доходов населения с 2026 года включают такие меры социальной политики: адресная помощь пожилым людям; повышение доходов в сферах, развивающих человеческий капитал (введение дополнительных льгот, в частности предоставление льготного жилья, для высококвалифицированных работников (сферы IT, исследователей, инженеров, врачей); рост пособия по безработице; активная демографическая политика.

"При реализации перечисленных мер дополнительной поддержки населения рост реальных располагаемых доходов в 2030 году составит 144% к уровню 2013 года, доля населения с доходами ниже прожиточного минимума снизится до 5,2%, дифференциация в уровне заработной платы "целевых" бюджетных работников сократится до 1,5–2 раза в зависимости от категории персонала", — заключают они.