МОСКВА, 18 июл — ПРАЙМ. Все привыкли к обесцененному доллару Зимбабве, но в июне он неожиданно стал самой доходной валютой, пишет Bloomberg. СМИ: Миру предрекли конец эпохи доллара и рост других активов

Многие страны после финансового краха только радовались бы укреплению своей национальной валюты. Но не Зимбабве. Страна, которая последние годы стала поводом для шуток в мире из-за своей гиперинфляции — "ты выглядишь на миллион долларов. Но в Зимбабве", была не готова к такому повороту.

Доллар Зимбабве за прошедший месяц укрепился на 40 процентов, тем самым компенсировав 90-процентное падение стоимости, которое наблюдалось в январе-мае. Но это плохо влияет на экономику страны, утверждает агентство.

Из-за укрепления валюты местные предприятия, которые рассчитывали на дальнейшее снижение доллара Зимбабве, стали терпеть убытки.

Резкое укрепление валюты для Зимбабве стал вторым крупным финансовым шоком подряд. В июне Центробанк страны поднял учетную ставку до рекордных в мире 150 процентов. Они рассчитывали таким образом защитить население от обесценения сбережений, поскольку доллар Зимбабве падал.

Теперь он растет. Свою роль сыграли несколько факторов. Прежде всего, изменение валютного законодательства — налоги местные компании теперь должны платить в долларах Зимбабве. Это повысило спрос на эту валюту. Происходит некая дедолларизация (от валюты США) экономики страны. Кроме того, страна в преддверии выборов взяла курс на снижение инфляции (поэтому повысила ставку). "США рухнут как карточный домик": британцы раскрыли, в чем ошибся Вашингтон

В итоге, если в мае доллар США стоил около 10 000 местных долларов, то в июне зимбабвийский доллар укрепился до уровня 4876 за доллар США.

Власти не учли, насколько они своими решениями укрепят валюту. "Ставка забежала вперед. Местный доллар переоценен", — сказал Лоуренс Ньязема, президент Ассоциации банкиров Зимбабве. Местным банкам потребовалось две недели, чтобы подстроиться под изменения, но более широкому рынку, предприятиям и населению, придется потратить гораздо больше времени, резюмирует издание.