Bloomberg: доллар Зимбабве стал самой доходной валютой в июне
МОСКВА, 18 июл — ПРАЙМ. Все привыкли к обесцененному доллару Зимбабве, но в июне он неожиданно стал самой доходной валютой, пишет Bloomberg.
Многие страны после финансового краха только радовались бы укреплению своей национальной валюты. Но не Зимбабве. Страна, которая последние годы стала поводом для шуток в мире из-за своей гиперинфляции — "ты выглядишь на миллион долларов. Но в Зимбабве", была не готова к такому повороту.
Доллар Зимбабве за прошедший месяц укрепился на 40 процентов, тем самым компенсировав 90-процентное падение стоимости, которое наблюдалось в январе-мае. Но это плохо влияет на экономику страны, утверждает агентство.
Из-за укрепления валюты местные предприятия, которые рассчитывали на дальнейшее снижение доллара Зимбабве, стали терпеть убытки.
Резкое укрепление валюты для Зимбабве стал вторым крупным финансовым шоком подряд. В июне Центробанк страны поднял учетную ставку до рекордных в мире 150 процентов. Они рассчитывали таким образом защитить население от обесценения сбережений, поскольку доллар Зимбабве падал.
Теперь он растет. Свою роль сыграли несколько факторов. Прежде всего, изменение валютного законодательства — налоги местные компании теперь должны платить в долларах Зимбабве. Это повысило спрос на эту валюту. Происходит некая дедолларизация (от валюты США) экономики страны. Кроме того, страна в преддверии выборов взяла курс на снижение инфляции (поэтому повысила ставку).
В итоге, если в мае доллар США стоил около 10 000 местных долларов, то в июне зимбабвийский доллар укрепился до уровня 4876 за доллар США.
Власти не учли, насколько они своими решениями укрепят валюту. "Ставка забежала вперед. Местный доллар переоценен", — сказал Лоуренс Ньязема, президент Ассоциации банкиров Зимбабве. Местным банкам потребовалось две недели, чтобы подстроиться под изменения, но более широкому рынку, предприятиям и населению, придется потратить гораздо больше времени, резюмирует издание.
https://1prime.ru/News/20230718/841118206.html