МОСКВА, 18 июл — ПРАЙМ. Предварительно стоимость восстановления Крымского моста может составить 1- 1,3 миллиарда рублей, заявил вице-премьер Марат Хуснуллин. Мишустин призвал восстановить Крымский мост максимально быстро

"Сколько будет стоить — пока мы видим один миллиард — 1,3 миллиарда (рублей). Это предварительные расчеты", — сказал Хуснуллин журналистам.

Национальный антитеррористический комитет сообщил, что Киев в три часа ночи в понедельник совершил террористическую атаку на Крымский мост при помощи двух надводных беспилотников. Повреждена автодорожная составляющая моста, погибли двое взрослых, пострадал один ребенок. СК РФ в рамках уголовного дела устанавливает причастных на Украине к теракту на Крымском мосту.

Ликвидацией последствий ЧП на Крымском мосту занимается правительственная комиссия под председательством Хуснуллина. По его информации, одна часть пролета в сторону Керчи полностью разрушена, ее придется демонтировать, причем для проведения восстановительных работ необходимо построить временный мост длиной 250 метров, поскольку подходы плавучими кранами невозможны, так как опора находится между автомобильной и железнодорожной частью.

В ночь на вторник движение автотранспорта по мосту восстановлено в реверсивном режиме по крайней правой полосе направления Тамань-Керчь. По словам Хуснуллина, двустороннее движение по одной стороне Крымского моста планируется запустить 15 сентября, по второй стороне – к 1 ноября. Он отметил, что специалисты уже приступили к изготовлению металлических пролетных строений.