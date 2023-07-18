МОСКВА, 18 июл — ПРАЙМ. Создание бюджета России ведется в исключительно сложной обстановке, первоочередная задача состоит в обеспечении безопасности государства и обеспечении нужд специальной военной операции, заявил председатель "Единой России" Дмитрий Медведев. Медведев прокомментировал украинскую атаку на Крымский мост

"Главный финансовый документ страны в настоящий момент создается в исключительно сложной обстановке. Он всегда создается в сложной обстановке, потому что денег всегда не хватает. Но не мне вам объяснять, в какой обстановке сейчас формируется бюджет. Очевидно и то, что первоочередная задача состоит в обеспечении безопасности государства, обеспечении его обороноспособности, обеспечении всех потребностей специальной военной операции", — сказал Медведев на заседании программной комиссии партии.

"Понятно, что задачи развития экономики и социальной стабильности никто не отменял, но прежде всего необходимо сконцентрироваться на решении первой задачи", — отметил Медведев.

"Особое внимание следует уделить финансированию социально значимых проектов в новых регионах России. Чего скрывать, они ждут помощь по линии партии, поддержки парламента, в буквальном смысле выстрадали и должны получать ее регулярно и как можно быстрее", — сказал Медведев.

Он отметил, что финансирование также необходимо для продолжения программы модернизации школ, детских садов, больниц и поликлиник, развития коммунальной инфраструктуры. Вопрос обеспечения жильем детей-сирот потребует серьезных бюджетных вложений.