МОСКВА, 18 июл — ПРАЙМ. Сельхозпредприятиям России необходимо менять подход к вакцинопрофилактике и лечению животных, делая выбор в пользу отечественных препаратов, говорится в сообщении Россельхознадзора. России не грозит дефицит ветеринарных препаратов, заявил Минсельхоз

"Решение ряда зарубежных компаний по резкому снижению объемов поставок привычных российскому пользователю зарубежных препаратов и дальнейшему добровольному их уходу с российского рынка является сигналом для хозяйствующих субъектов к изменению подходов планирования ветеринарного обеспечения хозяйств лекарственными препаратами", — сообщает ведомство. Отечественные ветеринарные препараты могут компенсировать все иностранные средства, поставки которых с 2022 года резко сократили зарубежные производители.

В частности, подчеркивается в сообщении, стоит учитывать, что отсутствие привычного сочетания вакцинных штаммов в комплексных, или векторных вакцинах, характерных для продукции импортных компаний, "может быть компенсировано отечественными вакцинами, в том или ином виде выпускаемых от всех экономически и эпизоотически значимых болезней животных".

Причины снижения объемов ввоза продукции предприятий Boehringer Ingelheim, Zoetis Inc., Elanco, MSD Animal Health (входят в в Ассоциацию ветеринарных фармацевтических производителей, АВФАРМ), а также изменения законодательства РФ по вводу в оборот с 1 сентября 2023 года лекарственных препаратов для животных обсуждались в ходе встречи ведомства с отечественными производителями и членами ассоциации АВФАРМ.

Ведомство напоминает, что компаниями, входящими в АВФАРМ, самостоятельно с 2020 года отозвано 24 ранее поданных заявления на инспектирование производственных площадок на соответствие требованиям надлежащей производственной практики (GMP). Также отмечается, что компании не устраняют замечания, выявленные в ходе состоявших инспекций, не предоставляют запрашиваемые документы, игнорируют законодательно прописанную необходимость депонирования вакцинных штаммов.

Отдельно Россельхознадзор подчеркнул, что отсутствие сертификатов GMP не влияет на возможность реализации продукции, ввезенной на территорию России до 1 сентября 2023 года. При этом рекомендации в сторону российских сельхозпроизводителей для животных заранее переориентировать производство с использования иностранных ветеринарных препаратов на отечественные ведомство давало и ранее — например, в апреле.