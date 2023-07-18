МОСКВА, 18 июл — ПРАЙМ. Аналитическое кредитное рейтинговое агентство (АКРА) повысило ESG-рейтинг "Россетей" до уровня ESG-2, что соответствует очень высокой оценке в области экологии, социальной ответственности и управления, говорится в сообщении компании. "Россети" обеспечили энергией новый парк электробусов в Москве

Рейтинговое агентство объяснило свое решение масштабной интеграцией принципов устойчивого развития в бизнес-модель группы. Компанию отличает наличие основополагающих документов, определяющих повестку устойчивого развития, высокий уровень управления экологическими, социальными и управленческими рисками, а также соответствие лучшим мировым практикам, что дает инвесторам наиболее полную картину о деятельности организации.

Результат компании в соответствии с рейтинговой шкалой АКРА является одним из лучших в отрасли.

"Группа много лет следует принципам устойчивого развития, быстро адаптируется к новым требованиям в данной области, что в полной мере отвечает интересам наших стейкхолдеров. Повышение рейтинга АКРА — это результат непрерывной работы менеджмента по внедрению лучших практик ESG во все сферы деятельности компании", — прокомментировал гендиректор "Россетей" Андрей Рюмин.

"Россети" стали первой российской компаний, получившей нефинансовый рейтинг АКРА. В 2021 году компания получила оценку ESG-3, которую подтвердила в 2022 году.